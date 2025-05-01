Как в PRIDE! Порье просит UFC ужесточить правила в бою с Холлоуэем

Дастин Порье намерен произвести фурор в своем последнем бою против Макса Холлоуэя, и для этого он предлагает провести поединок по правилам, которые традиционно использовались в знаменитой японской организации PRIDE.
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