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Ко дню семьи, любви и верности. История полицейской семьи Шаклановых: три сыночка и лапочка дочка

Ко дню семьи, любви и верности. История полицейской семьи Шаклановых: три сыночка и лапочка дочка

День семьи, любви и верности – праздник влюбленных и любящих, тех, кто идет по жизни вместе, «в горе и в радости»! Семья дает нам силы справляться с жизненными трудностями, помогает преодолевать препятствия на пути к достижению поставленных целей.

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