"КОКАИН МОЖНО ПРОДАТЬ ОДИН РАЗ, А РЕБЁНКА – ПЯТЬ РАЗ В ДЕНЬ": ФАКТЫ И ТЕОРИИ ЗАГОВОРА О ПЕДОФИЛЬСКОМ ЛОББИ

АНАСТАСИЯ БАКАНОВА А что если педофилы из числа селебрити – это ещё и злодеи, убивающие детей, чтобы сохранить вечную молодость? А как вы воспримете (или уже восприняли) информацию об острове господина Эпштейна, где богатые дяди веселятся с маленькими мальчиками и девочками за деньги? Всё это звенья одной "теории заговора", где члены могущественной мировой организации делают заказы на ребят, не способных защитить себя самостоятельно.