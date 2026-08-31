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Медицинская Россия

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Врио главврача РОКБ заключили под стражу по делу о взятке

Временно исполняющего обязанности главного врача Ростовской областной клинической больницы, анестезиолога-реаниматолога Валерия Агабекяна заключили под стражу по уголовному делу о получении взятки в крупном размере.

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