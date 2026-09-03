Губернатор Чукотки заявил о выгоде строительства отелей в регионе

На Восточном экономическом форуме заместитель губернатора Чукотки Антон Яремчук отметил, что строительство отелей в регионе рентабельно, а спрос на размещение туристов покрыт лишь на 44%.
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