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Царьград

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Губернатор Чукотки заявил о выгоде строительства отелей в регионе

Губернатор Чукотки заявил о выгоде строительства отелей в регионе

На Восточном экономическом форуме заместитель губернатора Чукотки Антон Яремчук отметил, что строительство отелей в регионе рентабельно, а спрос на размещение туристов покрыт лишь на 44%.

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