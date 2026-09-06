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Царьград

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"Сибирь" упустила преимущество в две шайбы в гостевом матче с "Ак Барсом"

"Сибирь" упустила преимущество в две шайбы в гостевом матче с "Ак Барсом"

Звёздный новичок новосибирцев Евгений Кузнецов забил в первом же официальном матче за новую команду.В первом матче сезона-2026/27 КХЛ новосибирская "Сибирь уступила "Ак Барсу" в серии буллитов – 3:4 (основное время и овертайм – 3:3), хотя по ходу игры вела 3:1 и выглядела уверенно.

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