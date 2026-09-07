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Газета.ру

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Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова ушла из жизни в возрасте 81 года

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова ушла из жизни в возрасте 81 года

В возрасте 81 года скончалась актриса труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

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