Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова ушла из жизни в возрасте 81 года

В возрасте 81 года скончалась актриса труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.
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