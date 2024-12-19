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Украинские дроны поразили крупнейший на юге России НПЗ

Сегодня ночью беспилотники киевского режима атаковали Ростовскую область. Изначально исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюусарь сообщил об уничтожении 7 дронов по состоянию на полночь, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

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