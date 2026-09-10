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Царьград

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ИКИ РАН сообщил: Солнечная активность упала почти в 3 раза

ИКИ РАН сообщил: Солнечная активность упала почти в 3 раза

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала снижение солнечной активности: с августа 2024 года показатели упали с 216 до 76 единиц к августу 2026 года.

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