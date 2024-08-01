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Не только читать и писать: что должен уметь ребенок еще до школы

Не только читать и писать: что должен уметь ребенок еще до школы

Многие родители очень слабо представляют, как определить готовность ребенка к школе фото: Liam Norris/Taxi/Getty Images Plus/Getty ImagesСможет ли мой ребенок хорошо учиться в школе? Обязательно ли должен уметь читать, писать и считать к первому классу? Когда лучше пойти в школу: в 6 лет или стоит подождать еще год? Такие вопросы часто задают родители выпускников подготовительных групп детского сада.

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