Мбаппе:з абавно, что люди называют меня диктатором

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что его забавляет то, что люди называют его диктатором, передает Ballon d'Or в соцсетях.
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