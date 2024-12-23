В Чувашии «Полицейский Дед Мороз» и общественники поздравили с наступающим праздником воспитанников Урмарского комплексного центра социального обслуживания населения

В преддверии Нового года в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Урмарский» совместно с представителем общественного совета при территориальном органе внутренних дел навестили воспитанников Урмарского комплексного центра социального обслуживания населения.
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