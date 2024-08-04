В Челябинске из-за закрытия улицы в Ленинском районе изменили маршруты общественного транспорта

Автобусы №№ 33, 81, 91 и троллейбус №25 в Челябинске временно изменили трассу движения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», причиной изменений стало закрытие движения транспорта в Ленинском районе областного центра – по улице Машиностроителей от Нахимова до Энергетиков для ликвидации скопления воды.