Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

Транспортная инфраструктура является крупнейшей статьёй расходов в бюджете Москвы на 2025 год Правительство Москвы под руководством мэра столицы Сергея Собянина утвердило Адресную инвестиционную программу, по которой в 2025–2027 годах будут введены в эксплуатацию 28,4 км метрополитена Москвы, включающих 12 станций и два электродепо.