Пенсионеры и военнослужащие Удмуртии получат разовые выплаты по 10 и 15 тысяч рублей

«На мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС», - заявил глава государства.