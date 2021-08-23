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Пенсионеры и военнослужащие Удмуртии получат разовые выплаты по 10 и 15 тысяч рублей

Пенсионеры и военнослужащие Удмуртии получат разовые выплаты по 10 и 15 тысяч рублей

«На мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС», - заявил глава государства.

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