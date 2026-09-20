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Казахстан отправил 558 спортсменов на Азиатские игры

Казахстан отправил 558 спортсменов на Азиатские игры

558 спортсменов представляют Казахстан на XX Азиатских играх в Японии. Национальная сборная выступит в 35 из 43 видов спорта, включённых в программу соревнований, передаёт inKaragandy.

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