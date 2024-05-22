Восточно-европейские суши

Литовская студия Clinic 212 иронически обыграла невероятную популярность суши и представила свою версию того, как рисовые колобки выглядели бы на постсоветском пространстве – с докторской колбасой, котлетой по-киевски или селедкой под шубой.
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