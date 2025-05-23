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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гинер считает, что Слуцкий ошибся, уйдя из ЦСКА: «Говорил ему: «Оставайся». Но он решил, что нужно учить английский»

После ухода из армейского клуба в 2016 году тренер возглавлял «Халл Сити», «Витесс» и «Рубин». С 2024-го он работает в «Шанхай Шэньхуа».

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