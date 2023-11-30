Умер в СИЗО: появилось подтверждение смерти экс-бойфренда Волочковой

Супруге Сергея Кузнецова сообщили страшную новость. Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Социальные сетиВо вторник, 28 ноября, СМИ сообщили о кончине «банщика» Сергея Кузнецова, который приобрел известность благодаря роману с Анастасией Волочковой.
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