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В ЛНР сообщили об улучшении положения российских военных на одном из участков фронта

В ЛНР сообщили об улучшении положения российских военных на одном из участков фронта

Вооруженные силы (ВС) России улучшили свое положение на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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