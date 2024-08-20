В ЛНР сообщили об улучшении положения российских военных на одном из участков фронта

Вооруженные силы (ВС) России улучшили свое положение на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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