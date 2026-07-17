Диетолог Залетова: томаты помогут защитить кожу от воздействия солнца

Термически обработанные томаты (томатная паста, тушеные помидоры, гаспачо и так далее) помогут выстроить дополнительный внутренний барьер и защитить от негативного воздействия ультрафиолетового излучения.
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