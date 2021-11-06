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Баскетбольное "Динамо" выдало самый результативный матч, но все равно проиграло. Видео

Баскетбольное "Динамо" выдало самый результативный матч, но все равно проиграло. Видео

Владивостокское "Динамо" на выезде уступило команде "Купол-Родники" из Ижевска. Приморцы были близки к тому, чтобы отыграться с -20, но все-таки проиграли и остались на дне турнирной таблицы, сообщает ИА UssurMedia.

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