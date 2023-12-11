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В Северной столице открылся самый большой ледовый дворец в мире "СКА Арена"

В Северной столице открылся самый большой ледовый дворец в мире "СКА Арена"

В Петербурге официально открылся самый большой хоккейный стадион в мире "СКА Арена". В минувшую субботу в многофункциональном спортивно-досуговом комплексе прошёл матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги.

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