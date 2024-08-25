Сначала Курск, потом Приднестровье? В первые дни после атаки ВСУ на Курскую область на Украине задумались, а где-бы ещё уколоть Россию.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сначала Курск, потом Приднестровье? В первые дни после атаки ВСУ на Курскую область на Украине задумались, а где-бы ещё уколоть Россию.
Свежие комментарии