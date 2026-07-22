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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Музей Чуйского тракта в Бийске ждет преображение после получения гранта

Музей Чуйского тракта в Бийске ждет преображение после получения гранта

Сотрудники учреждения уже заключили необходимые договоры и приступили к разработке плана будущих мероприятий для посетителей Музей Чуйского тракта в Бийске получит обновление благодаря победе в конкурсе на предоставление грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры.

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