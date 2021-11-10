Белый дом Эвелины Хромченко, золотые хоромы Николая Баскова и зеркальный мир Яны Рудковской — рассматриваем звездные интерьеры

Золотая фурнитура, белоснежный интерьер или современный лофт. Вы уже догадались, кому из знаменитостей принадлежат такие интересные решения при обустройстве дома? Сегодня мы вам расскажем про самые красивые и роскошные квартиры медийных личностей.