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Белый дом Эвелины Хромченко, золотые хоромы Николая Баскова и зеркальный мир Яны Рудковской — рассматриваем звездные интерьеры

Белый дом Эвелины Хромченко, золотые хоромы Николая Баскова и зеркальный мир Яны Рудковской — рассматриваем звездные интерьеры

Золотая фурнитура, белоснежный интерьер или современный лофт. Вы уже догадались, кому из знаменитостей принадлежат такие интересные решения при обустройстве дома? Сегодня мы вам расскажем про самые красивые и роскошные квартиры медийных личностей.

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