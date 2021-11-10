Белый дом Эвелины Хромченко, золотые хоромы Николая Баскова и зеркальный мир Яны Рудковской — рассматриваем звездные интерьеры

Золотая фурнитура, белоснежный интерьер или современный лофт. Вы уже догадались, кому из знаменитостей принадлежат такие интересные решения при обустройстве дома? Сегодня мы вам расскажем про самые красивые и роскошные квартиры медийных личностей.
Золотая фурнитура, белоснежный интерьер или современный лофт. Вы уже догадались, кому из знаменитостей принадлежат такие интересные решения при обустройстве дома? Сегодня мы вам расскажем про самые красивые и роскошные квартиры медийных личностей.
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