Почему Россия не проиграет

Меня просто бесит когда говорят «Россия может развалиться», «Россия может проиграть». С каких хренов спрашивается? Я понимаю, что развал СССР произвел неизгладимое впечатление на всех и эта трагедия впечатляет многих надо сказать до сих пор.
Меня просто бесит когда говорят «Россия может развалиться», «Россия может проиграть». С каких хренов спрашивается? Я понимаю, что развал СССР произвел неизгладимое впечатление на всех и эта трагедия впечатляет многих надо сказать до сих пор.
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