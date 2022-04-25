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Почему Россия не проиграет

Почему Россия не проиграет

Меня просто бесит когда говорят «Россия может развалиться», «Россия может проиграть». С каких хренов спрашивается? Я понимаю, что развал СССР произвел неизгладимое впечатление на всех и эта трагедия впечатляет многих надо сказать до сих пор.

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