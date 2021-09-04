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Российский паралимпиец ответил на отказ украинца от совместного фото

Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио Дмитрий Сафронов заявил, что украинский спортсмен Игорь Цветов отказался фотографироваться с ним и другим россиянином Артемом Калашяном на награждении, объяснив это "любовью к родине", пишет РИА "Новости".

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