Елена Сикорова

Вся эта проработка о блокировке нашего хождения и нахождения на Балтике имеет весьма косвенное отношение к Прибалтам. Как говорила и продолжают утверждать информированные люди :Британка/ англичанка гадит". Разрыв между островной (Англия) и континентальной (Америка) администрацией находит все больше проявления в разных областях жизни. А марионетки (Прибалты), которых дергают за веревочки спляшут, как их будут дергать. Мне непонятно одно: откуда такая личная ненависть и желание возвыситься за счет другого у автора? Чем автор тогда отличается от описываемой ситуации от Прибалтов? Степень личной застарелой обиды зашкаливает.