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СССР-Россия

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Идеальный момент настал: прибалты наконец жестоко отомстят России за всё

Идеальный момент настал: прибалты наконец жестоко отомстят России за всё

  Нет ничего опаснее, чем злобное ничтожество, которое после долгих лет унижений и работы на побегушках становится начальником: все будет припомнено всем.

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Комментарии
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Елена Сикорова
Вся эта проработка о блокировке нашего хождения и нахождения на Балтике имеет весьма косвенное отношение к Прибалтам. Как говорила и продолжают утверждать информированные люди :Британка/ англичанка гадит&quot;. Разрыв между островной (Англия) и континентальной (Америка) администрацией находит все больше проявления в разных областях жизни. А марионетки (Прибалты), которых дергают за веревочки спляшут, как их будут дергать. Мне непонятно одно: откуда такая личная ненависть и желание возвыситься за счет другого у автора? Чем автор тогда отличается от описываемой ситуации от Прибалтов? Степень личной застарелой обиды зашкаливает.
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