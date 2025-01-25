Нет ничего опаснее, чем злобное ничтожество, которое после долгих лет унижений и работы на побегушках становится начальником: все будет припомнено всем.
Идеальный момент настал: прибалты наконец жестоко отомстят России за всё
Комментарии
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Елена Сикорова
Вся эта проработка о блокировке нашего хождения и нахождения на Балтике имеет весьма косвенное отношение к Прибалтам. Как говорила и продолжают утверждать информированные люди :Британка/ англичанка гадит". Разрыв между островной (Англия) и континентальной (Америка) администрацией находит все больше проявления в разных областях жизни. А марионетки (Прибалты), которых дергают за веревочки спляшут, как их будут дергать. Мне непонятно одно: откуда такая личная ненависть и желание возвыситься за счет другого у автора? Чем автор тогда отличается от описываемой ситуации от Прибалтов? Степень личной застарелой обиды зашкаливает.
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22 час.
Владимир Морж
"вкупе с Польшей, Скандинавией и Великобританией в свое время задумали создать "северную НАТО" без США" -- а кто будет оплачивать банкет? Думаю, что самый большой вклад внесёт Эстония: аж 7% своего астрономического бюджета, который ей выделяет Германия?
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14 час.
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