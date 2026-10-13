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Безвизовый режим для Вьетнама: Россия открывает двери до 2027 года

Безвизовый режим для Вьетнама: Россия открывает двери до 2027 года

До 15 октября 2027 года граждане Вьетнама смогут приезжать в Россию без виз. Правило действует при условии, что срок пребывания не превысит 30 дней.

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