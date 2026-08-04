В ДНР завершены съёмки первого детского полнометражного фильма "Дом на дереве", снятого донецким режиссёром Владимиром Аграновичем Донецкая группа новостей.
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В ДНР завершены съёмки первого детского полнометражного фильма "Дом на дереве", снятого донецким режиссёром Владимиром Аграновичем Донецкая группа новостей.
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