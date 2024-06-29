В украинском Днепре обрушилась часть девятиэтажного дома после взрыва

В украинском городе Днепре обрушилась часть поврежденного после взрыва жилого девятиэтажного дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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