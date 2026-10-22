Звёздное небо на картине Винсента ван Гога «Звёздная ночь» далеко не реального, но, по мнению южнокорейских астрономов, в нём зашифровано больше реальных астрономических данных, чем считалось раньше.
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