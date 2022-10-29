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Пушилин сообщил о занятии более выгодных позиций российскими силами

Пушилин сообщил о занятии более выгодных позиций российскими силами

Практически по всей линии соприкосновения российские подразделения продвигаются вперед. Об этом в опубликованном в его Telegram-канале обращении сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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