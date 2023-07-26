Пустыня посреди Заполярья. Деревню Шойна поглотили пески, и люди живут в домах, которые уже наполовину под землей

Ч

ЧилиИвано

Вот теперь посмотрят, на то и люди, что бы помогать друг другу, но и людям нужно смотреть на власть - без этого тупеет власть, как и всем хочется наслаждаться, и поменьше безпокойств.. От того и терпеть не на видим ура патриотов, только они и не дают оздоравливать людей у власти, а когда убирают таких чиновников - ура патриоты первыми их "топчут", не смотря что пели им "дефирамбы"