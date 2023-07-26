Село Шойна, расположенное на берегу Белого моря, кажется совершенно необычным для Арктики. Вокруг на множество километров простирается тундра, и только на самой оконечности мыса Канин Нос обнаруживается настоящий песчаный пустырь.
Пустыня посреди Заполярья. Деревню Шойна поглотили пески, и люди живут в домах, которые уже наполовину под землей
Комментарии
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Владимир Евтушенко
куда смотрят местные власти? Значит, в Африку зерно можно гнать бесплатно десятками тысяч тонн, а переселить погибающий посёлок нет денег?
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15 час.
Ч
ЧилиИвано
Вот теперь посмотрят, на то и люди, что бы помогать друг другу, но и людям нужно смотреть на власть - без этого тупеет власть, как и всем хочется наслаждаться, и поменьше безпокойств.. От того и терпеть не на видим ура патриотов, только они и не дают оздоравливать людей у власти, а когда убирают таких чиновников - ура патриоты первыми их "топчут", не смотря что пели им "дефирамбы"
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12 час.
Леонид Руси
А если они не хотят переселяться, то заставить?
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4 час.
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