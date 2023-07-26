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Пустыня посреди Заполярья. Деревню Шойна поглотили пески, и люди живут в домах, которые уже наполовину под землей

Пустыня посреди Заполярья. Деревню Шойна поглотили пески, и люди живут в домах, которые уже наполовину под землей

Село Шойна, расположенное на берегу Белого моря, кажется совершенно необычным для Арктики. Вокруг на множество километров простирается тундра, и только на самой оконечности мыса Канин Нос обнаруживается настоящий песчаный пустырь.

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Комментарии
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Владимир Евтушенко
куда смотрят местные власти?  Значит, в Африку  зерно можно  гнать бесплатно десятками тысяч тонн, а  переселить погибающий  посёлок нет денег?
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15 час.
Ч
ЧилиИвано
Вот теперь посмотрят, на то и люди, что бы помогать друг другу, но и людям нужно смотреть на власть - без этого тупеет власть, как и всем хочется наслаждаться, и поменьше безпокойств..  От того и терпеть не на видим ура патриотов, только они и не дают оздоравливать людей у власти, а когда убирают таких чиновников - ура патриоты первыми их &quot;топчут&quot;, не смотря что пели им &quot;дефирамбы&quot;
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12 час.
Леонид Руси
А если они не хотят переселяться, то заставить?
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4 час.

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