Под мостом Бетанкура прошел фестиваль уличной культуры и экстремальных видов спорта

Территория наполнилась энергией и драйвом Как сообщает пресс-служба администрации Петроградского района, в скейт-парке под мостом Бетанкура состоялся фестиваль уличной культуры и экстремальных видов спорта.
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