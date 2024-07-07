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Петербургский дневник

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Под мостом Бетанкура прошел фестиваль уличной культуры и экстремальных видов спорта

Под мостом Бетанкура прошел фестиваль уличной культуры и экстремальных видов спорта

Территория наполнилась энергией и драйвом Как сообщает пресс-служба администрации Петроградского района, в скейт-парке под мостом Бетанкура состоялся фестиваль уличной культуры и экстремальных видов спорта.

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