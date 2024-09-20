Воевавшего в ВСУ российского актера обвинили в нападениях на Белгородскую область

Российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), пожизненно осужденного за государственную измену, обвинили в причастности к нападениям на Белгородскую и Брянскую области.
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