Воевавшего в ВСУ российского актера обвинили в нападениях на Белгородскую область

Российского актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), пожизненно осужденного за государственную измену, обвинили в причастности к нападениям на Белгородскую и Брянскую области.