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Bank of America ожидает, что розничные цены на кофе продолжат расти

Bank of America ожидает, что розничные цены на кофе продолжат расти

Ваш утренний кофе, скорее всего, подорожает, сообщает Market Business Insider. Цены на кофе растут в этом году, и они могут подняться еще выше из-за перебоев с поставками, которые могут усугубить дефицит кофейных зерен, считают аналитики Bank of America.

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