Bank of America ожидает, что розничные цены на кофе продолжат расти

Ваш утренний кофе, скорее всего, подорожает, сообщает Market Business Insider. Цены на кофе растут в этом году, и они могут подняться еще выше из-за перебоев с поставками, которые могут усугубить дефицит кофейных зерен, считают аналитики Bank of America.
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