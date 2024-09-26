Легендарный комбат Батя вступил в ряды депутатов думы Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября, ФедералПресс. Командир легендарного батальона пехотинцев «Югра» Дмитрий Аксенов, который одержал уверенную победу на сентябрьских довыборах в думу ХМАО, получил удостоверение и нагрудный знак депутата.
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