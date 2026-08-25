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Экс-гендиректор «Динамо» Сушко о своем уходе: «В клубе решили что-то поменять, три года работы – большой срок. Сейчас общаюсь с хоккейными людьми, не выпадаю из тусовки»

Бывший генеральный директор московского « Динамо » Сергей Сушко высказался об уходе из клуба.  52-летний управленец занимал должность в течение 3 лет.

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