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"Молодёжетрясение" в Африке: К 2050 году на континенте будут жить треть молодых людей Земли

"Молодёжетрясение" в Африке: К 2050 году на континенте будут жить треть молодых людей Земли

К 2050 году молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет составят четвёртую часть человечества, причём как минимум треть всей этой молодёжи придётся на Африку, говорит прогноз ООН, приводимый главным африканским корреспондентом журнала Time Декланом Уолшем в статье для New York Times.

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