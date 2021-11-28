Донован Митчелл забил сверху после навеса Бояна Богдановича от щита

Донован Митчелл забил сверху после навеса Бояна Богдановича от щита

Лидер «Юты» Донован Митчелл в 3-й четверти матча против «Нового Орлеана» эффектно забил сверху в быстром отрыве после навеса Бояна Богдановича от щита.

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