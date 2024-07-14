Доцент Мирзабалаева призвала развивать культуру пенсионных накоплений

Размер пенсии зависит от времени работы при условии официального трудоустройства и размера заработной платы, заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» Российского экономического университета имени Г.
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