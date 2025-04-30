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Сигнал Сеулу: Почему Путин публично поблагодарил КНДР за помощь в Курской области

Сигнал Сеулу: Почему Путин публично поблагодарил КНДР за помощь в Курской области

на днях Владимир Путин публично поблагодарил войска Северной Кореи и лично Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области.

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Комментарии
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спивак виктор
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11 час.
св
спивак виктор
как сеул участвует в блудняках сша это нормально,у пхеньяна разрешения не спрашивают а тут ишь взбрыкнули!
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11 час.
Бендер Задунайский
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8 час.
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