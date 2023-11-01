"За страдания от злых русских": Пивной олигарх Андерсен сделал ход конём

Новый глава компании Carlsberg громогласно жалуется на кражу своего бизнеса в России. Как отмечает политолог Андрей Перла, за жалобами на "злых русских" и причинённых ими страданиях стоит вполне определённая цель.
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