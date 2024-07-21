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СССР-Россия

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«Шаман устроил веселенькую ночь американцам». Концерт SHAMAN у посольства США взбесил американцев: они обещали ответить

«Шаман устроил веселенькую ночь американцам». Концерт SHAMAN у посольства США взбесил американцев: они обещали ответить

SHAMAN вечером 19 июля провел митинг-концерт у посольства США в Москве. 32-летний музыкант вышел на улицу с протестом против блокировки российских пользователей на онлайн-платформе YouTube.

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Tania Еременко
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Tania Еременко
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