«Шаман устроил веселенькую ночь американцам». Концерт SHAMAN у посольства США взбесил американцев: они обещали ответить

SHAMAN вечером 19 июля провел митинг-концерт у посольства США в Москве. 32-летний музыкант вышел на улицу с протестом против блокировки российских пользователей на онлайн-платформе YouTube.
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