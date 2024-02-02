Американский политолог Миршаймер: Финпомощь ЕС не изменит ситуацию на Украине

Профессор политологии из Чикагского университета, Джон Миршаймер, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что предоставленная финансовая помощь со стороны Евросоюза для Украины не повлияет на развитие ситуации на поле боя.
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