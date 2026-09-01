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Житель Крыма получил 18 лет строгого режима за передачу данных Киеву

Житель Крыма получил 18 лет строгого режима за передачу данных Киеву

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына В Крыму суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, признанного виновным в государственной измене.

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