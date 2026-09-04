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Неординарные газовые новости

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«От Ямала до Силы Байкала». Россия и Китай собирают новую газовую систему

«От Ямала до Силы Байкала». Россия и Китай собирают новую газовую систему

Китай уже присутствует в российской Арктике Российско китайское сотрудничество в газовой отрасли постепенно становится значительно шире одной «Силы Сибири».

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