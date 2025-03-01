Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский закатил скандал в Белом доме по указке ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский планировал устроить скандал во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, так как сценарий этих действий заранее продумали ему в Лондоне и Париже.
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